Uccisa in Messico Pamela Codardini: suo marito, goriziano, fu bruciato vivo nel 2012

Pamela Codardini è stata uccisa in Messico.

Pamela Codardini, 35 anni, di Mestre è stata ritrovata senza vita insieme al suo compagno, Juan Yair, nel loro negozio a Ocotlán de Morelos, Messico, dove vivevano da anni. Il tragico evento è avvenuto il 27 gennaio, nel tardo pomeriggio.

Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti i corpi e le tracce di una sparatoria, probabilmente perpetrata da un gruppo armato. Si ipotizza che l’aggressione possa essere stata causata da un regolamento di conti all’interno dei circoli criminali legati al narcotraffico, al quale si presume che Yair fosse affiliato.

Questo non è il primo episodio di violenza nella vita di Pamela: nel 2013, sempre in Messico, suo marito Alex Bertoli, un cuoco originario di Capriva del Friuli, fu brutalmente assassinato a colpi di bastone e poi bruciato vivo. Al tempo, la coppia si era trasferita a Mazunte per gestire una pizzeria.