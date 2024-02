Controlli sulle strade del Friuli, ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza

Controlli sulla guida in stato di ebbrezza.

La Polizia di Stato di Udine, nella notte di domenica 4 febbraio, lungo le strade che dalla città di Udine portano alle viabilità autostradali ed extraurbane principali, ha predisposto un articolato servizio finalizzato alla repressione di due delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada: la guida in stato di ebbrezza alcolica e, in particolar modo, la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale, con l’impiego di personale della Questura e della Polizia Stradale di Udine, sono stati sottoposti a controllo 105 veicoli e sono state oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 105 persone, delle quali 5 sono risultate essere positive alla prova etilometrica.

Quattro conducenti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine poiché, controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’alcoltest, sono risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, mentre ad un’altra persona è stata inflitta una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Per tutte è scattato il ritiro delle relative patenti di guida, con complessiva decurtazione di 60 punti patente.

Un super lavoro quindi per la Polizia Stradale di Udine che, indipendentemente dai risultati operativi raggiunti, ritiene debba farsi strada tra la popolazione una netta presa di coscienza della gravità di queste condotte e una forte consapevolezza del valore della sicurezza stradale.

Per garantire tali obiettivi e salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada la Polizia di Stato continuerà a monitorare tale fenomeno, predisponendo durante i prossimi fine settimana ulteriori e mirati controlli lungo le principali strade che dalla nostra città conducono verso le principali strade extraurbane ed autostradali.