Un uomo di 65 anni è stato trovato morto questo pomeriggio vicino ad un capannone dismesso di via Stazione a Manzano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al momento le cause sono ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia morto in seguito ad una caduta accidentale dall’alto.