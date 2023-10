Nicola Cencig era molto conosciuto a Manzano.

E’ Nicola Cencig il 65 enne, stato trovato morto a Manzano ieri pomeriggio nelle vicinanze di via della Stazione. Era una figura molto conosciuta per aver gestito, insieme al fratello Mauro, l’agriturismo Cencig per circa trent’anni.

Oltre alla gestione dell’agriturismo, Nicola era uno dei soci fondatori del comitato Borc Foran, una figura chiave in molte iniziative comunitarie. La sua dedizione alla comunità era evidente anche attraverso il suo impegno nella Manzanese Calcio e nell’attuale sostegno agli atleti di Santa Maria La Longa. Inoltre, era un membro attivo del gruppo alpini di Cerneglons, dimostrando un forte legame con la natura e il territorio montano.

La tragica scoperta del corpo di Nicola è stata fatta da una passante, che ha prontamente dato l’allarme intorno alle 16:30. Sul luogo sono giunti il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica, i carabinieri della stazione di Pavia di Udine. La presenza di una ferita alla testa ha immediatamente sollevato domande sulla causa della morte, ed è stata avviata un’indagine per scoprirne i dettagli. Al momento, la causa più probabile sembra essere un improvviso malore seguito da una caduta, che ha causato la ferita alla testa.