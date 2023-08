Vacanze brevi per 3 turisti a Lignano: erano ricercati dalla polizia

I tre hanno terminato le loro vacanze a Lignano prima del previsto.

Tre i turisti nella località balneare di Lignano Sabbiadoro che hanno terminato anzitempo le loro vacanze, condotti in carcere dagli agenti della Polizia di Stato tra lunedì e martedì.

Gli agenti del posto temporaneo, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, hanno dato esecuzione a tre ordini di carcerazione.

il primo è mandato di arresto europeo emesso dalla Germania a carico di un cittadino tedesco di 58 anni. L’uomo deve espiare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di appropriazione indebita e truffa commessi in patria Il 58enne è stato denunciato anche in occasione del rintraccio all’Autorità Giudiziaria italiana dagli agenti per false attestazioni ed il possesso di una patente italiana falsa.

Il secondo si tratta di un ordine di carcerazione per espiare una pena di 9 mesi di reclusione, a carico di un cittadino nigeriano, 37enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertata a Firenze nel 2016;

Infine sul terzo, un cittadino svizzero 61enne, pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dagli USA per il reato di truffa.