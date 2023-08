Vandali sulla spiaggia di Lignano, ombrelloni rotti e lettini danneggiati

Nella notte a Lignano sono stati rotti 10 ombrelloni.

Nuovo atto vandalico sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, all’altezza gli stabilimenti dieci e undici. La notte tra mercoledì e giovedì, dieci ombrelloni sono stati distrutti e sei lettini sono stati danneggiati, causando un danno complessivo di circa 1.300 euro. Un episodio che oltre il danno economico ha lasciato un senso di frustrazione tra i gestori delle strutture colpite.

Non è infatti la prima volta che si verifica un episodio del genere, che va a danneggiare il materiale utilizzato dalle persone per godersi una giornata al mare, e distruggerlo solo per il gusto di farlo è un comportamento privo di senso civico e rispetto per gli altri.

La zona interessata dagli atti vandalici è comunque sorvegliata e adeguatamente illuminata durante le ore notturne. Tuttavia, su un’area così vasta è impegnativo e che non sempre è possibile individuare tutti i trasgressori.