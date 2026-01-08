Viola più volte gli arresti domiciliari: arrestato 45enne friulano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto un 45enne friulano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver reiteratamente violato le prescrizioni imposte dal giudice.

L’uomo si trovava agli arresti a seguito di una condanna per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, ma i militari dell’Arma, nell’ambito dei controlli intensificati per la festività dell’Epifania, hanno accertato più violazioni delle condizioni imposte.

A seguito dell’ennesima trasgressione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Udine, dove sconterà la parte residua della pena detentiva. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati attuato durante il periodo festivo, con particolare attenzione alle situazioni di soggetti sottoposti a misure restrittive.