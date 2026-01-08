Rugby Udine, dal Sudafrica arriva James De Villiers

James De Villiers al Rugby Udine.

Il 2026 di Rugby Udine si apre con un nuovo arrivo per la Prima Squadra: James De Villiers, giocatore sudafricano proveniente dai Titans di Johannesburg. Classe 2005, De Villiers rappresenta un rinforzo strategico per la società udinese in vista della ripresa delle attività ufficiali.

Mediano di mischia per ruolo naturale, impiegabile principalmente con la maglia numero 9, De Villiers può essere utilizzato anche da estremo (15). Giocatore creativo e appassionato, si distingue per il forte spirito di squadra e per un senso tattico e un’intelligenza di gioco già molto maturi rispetto alla sua giovane età.

Il neoacquisto potrà fare il suo esordio in maglia Rugby Udine già domenica 11 gennaio, in occasione del match contro Rugby Villadose 76 (Rovigo): calcio d’inizio alle 14.30 al Rugby Stadium (via del Maglio, Udine).