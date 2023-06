Forti temporali stanno colpendo il Friuli.

Violenti temporali sul Friuli nel pomeriggio di oggi, con particolare intensità nella zona pedemontana pordenonese. La tempesta è stata caratterizzata da un fenomeno particolarmente intenso di grandine, che in alcuni casi ha raggiunto dimensioni di alcuni centimetri.

Le località maggiormente colpite dall’evento sono state Aviano, Polcenigo e Budoia, dove la grandine ha causato danni significativi. Le strade si sono trasformate in un tappeto bianco, rendendo difficile la circolazione veicolare e causando disagi ai residenti.

L’improvvisa tempesta di grandine ha colto di sorpresa diversi cittadini. Sono stati segnalati danni alle vetture, ai tetti delle abitazioni e alle colture agricole, con conseguenze negative per gli agricoltori locali che si preparavano alla raccolta dei prodotti.

Segnalati temporali intensi nelle Prealpi Carniche, con nubifragi e la possibilità di grandine di dimensioni più contenute mentre altre celle temporalesche sono in formazione sulla bassa pordenonese. Ieri, in effetti, la Protezione Civile del Fvg aveva diramato un’allerta gialla per la possibilità di temporali forti su tutta la regione, allerta che dovrebbe durare fino alle 24 di stanotte.