Tragico incidente tra due camion e un’auto: un morto

L’incidente mortale sulla provinciale a Spilimbergo.

Tragico incidente mortale a Spilimbergo lungo la provinciale 73, all’altezza della caserma di Tauriano. L’incidente ha coinvolto un’autovettura, un camion e un’autocisterna per il trasporto di GPL che si è rovesciata in un fossato a bordo carreggiata. Il conducente di un mezzo pesante, che trasportava gas, è rimasto incastrato sotto il veicolo a seguito dell’urto e purtroppo ha perso la vita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, un’ambulanza giunta da Sequals, un’auto medica e i carabinieri per effettuare i rilievi di legge.

Gli occupanti dell’auto coinvolta nell’incidente sono una coppia di anziani. Uno dei passeggeri è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Pordenone, mentre l’altro è stato trasferito in elicottero al Santa Maria degli Angeli. Fortunatamente, entrambi sembrano non correre pericolo di vita, nonostante le ferite riportate.

Le autorità stanno indagando sull’incidente al fine di comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Secondo una prima ricostruzione, ancora soggetta a verifica da parte delle forze dell’ordine, sembra che il mezzo pesante abbia tamponato l’auto, spingendola contro il secondo camion. La SP73 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.