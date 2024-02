Gli appuntamenti del Carnevale in Friuli Venezia Giulia.

Come tutti gli anni, anche quest’anno ritornano le festività del Carnevale in Friuli Venezia Giulia, infatti in tutta la regione ci saranno moltissime occasioni di divertimento, come sfilate o spettacoli e per tutte le fasce di età.

Qui troverai i principali appuntamenti nelle provincie di Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato 10 febbraio

Si inizia alle 10.30 a Pulfero con l’antichissimo Pust/Carnevale a Rodda, a seguire a mezzogiorno ci sarà la sfilata di Carnevale a Cassacco, mentre nel pomeriggio alle 14.30 ci sarà la sfilata dei carri a Sacile e la festa di Carnevale a Socchieve e Manzano, invece alle 15 a Marano Lagunare inizierà un Carnevale fuori dagli schemi con il Mago Leo e il Dj William Zanin, poco dopo, a partire dalle 15.30, a Città Fiera si esibirà il Clown Crostino, a seguire a Nimis ci sarà alle 17 uno spettacolo di bolle di sapone a cui seguirà alle 18.30 una sfilata in maschera per le vie della città.

Sempre alle 15 a Sauris ci sarà la tradizionale sfilata delle maschere, infine dalle 21 ci sarà il Ballo di Carnevale a Prato Carnico. In aggiunta per tutto il pomeriggio a Udine sarà possibile incontrare i Truccabimbi e gli artisti di strada e a Tarvisio si terranno i festeggiamenti di Carnevale e il Carnival Party a Pontebba.

In aggiunta per tutto il giorno si terranno i festeggiamenti di Carnevale di Resia, delle Valli del Natisone , di Treppo Grande, di Casarsa.

Domenica 11 febbraio

Si inizia alle 11.30 a Nimis con la premiazione del premio l’Arte di Creare, a seguire dalle 13.30 ci sarà la sfilata dei carri a Maniago, mente alle 14 Pertegada ci sarà il Carnevale dei Ragazzi , a Nimis e Bertiolo si terrà la sfilata allegorica e a Monfalcone ci sarà Carnevale in Piazza.

Poco dopo, alle 14.30 invece ci sarà la sfilata dei Carri a San Vito al Tagliamento, dalle 15 a Udine ci sarà la baby dance con la scuola di danza DNA, la sfilata a Preone e il Carnevale dei Bambini a Staranzano, invece a Città Fiera dalle 15.30 ci sarà uno spettacolo di Magia con Rocky il procione e il Mago Robert.

In aggiunta per tutto il giorno si terrà il Carnevale di Resia, il Carnevale delle Valli del Natisone e a Udine saranno disponibili il ludobus e i truccabimbi.

Lunedì 12 febbraio

Si inizia alle 14.30 a Gorizia con il Carnevale dei Bambini, a seguire si prosegue alle 16 a Redipuglia con la festina di Carnevale, mentre Sappada alle 17.30 va in scena La Nascita di Arlecchino, infine alle 22.30 ci sarà la Cavalchina Mascherata di Enzo Zippo.

In aggiunta per tutto il giorno si terrà il Carnevale di Resia.

Martedì 13 febbraio

Si inizia alle 10 a Codroipo con la sfilata di Carnevale, nel pomeriggio alle 14.30 a Palazzolo dello Stello si terrà la sfilata di Carnevale lungo le vie del paese e a Sappada il Carnevale dei Bambini, poco dopo a Udine alle 15 ci sarà lo spettacolo del Mago Deda a cui seguirà il gran finale con gli artisti di strada e il clown japo, sempre alle 15 a Casarsa inizierà una festa di Carnevale dedicata ai ragazzi delle scuole medie.

Invece, dalle 15.30 si esibirà il Cabacircus a città fiera e in serata a Nimis alle 20.30 ci sarà la lotteria di Carnevale seguita dalla festa in maschera con in sottofondo le migliori hit degli anni ‘00.

In aggiunta per tutto il giorno si terrà il Carnevale di Resia e a Udine saranno disponibili il ludobus e i truccabimbi.