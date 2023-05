Da Sequals a Sesto al Reghena. Da Arta Terme a Aiello del Friuli. Ogni anno nel mese di maggio, più di sessanta giardini privati, creati e curati dai loro proprietari, aprono le loro porte al pubblico in Friuli Venezia Giulia per una giornata interamente dedicata a celebrare la bellezza dei fiori in tutte le loro forme. L’appuntamento Giardini Aperti Friuli Venezia Giulia è per domenica 21 dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30. Sono tanti i proprietari che apriranno i loro giardini per mostrare le bellezze.

Questi luoghi, di varie dimensioni e tipologie, sono espressione di creatività, passione e dedizione. L’iniziativa è organizzata dal Circolo di giardinaggio “Amici in Giardino” ed ha lo scopo di valorizzare il giardino privato come risorsa per il territorio, e al contempo stimolare l’interesse per il giardino pubblico. Si tratta di un evento imperdibile per gli appassionati di giardinaggio, del verde e dell’ambiente, che offre ai visitatori l’opportunità di esplorare questi splendidi giardini, partecipare ad incontri tematici, percorsi guidati, mostre ed eventi musicali. I giardini stessi si trasformano in scenari naturali perfetti per l’organizzazione di queste attività.

L’elenco completo dei giardini aperti in Friuli Venezia Giulia a questo link.