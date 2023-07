Chiurlo acquisisce Elettrica Gover e nasce una realtà unica in Friuli

Chiurlo, il gruppo friulano tra le più importanti realtà del panorama dell’energia nel nord Italia, con 120 anni di storia e oltre 250 collaboratori, comunica l’acquisizione di Elettrica Gover, solida azienda che opera da oltre 40 anni nel campo dell’impiantistica tecnologica. Fatta nascere, cresciuta e accudita amorevolmente da Luciano Gover, dalla moglie Tiziana e dalla figlia Michela, quella di Elettrica Gover è una storia di lavori importanti, clienti prestigiosi, certificazioni distintive e grande passione nel lavoro.

Alberto Sartori, ceo di Chiurlo ha così commentato: “Sono orgoglioso di annunciare il perfezionamento dell’acquisizione di Elettrica Gover, uno degli operatori più riconosciuti nella realizzazione di impianti tecnologici complessi e infrastrutture elettriche. Con questa acquisizione Chiurlo diventa il principale operatore nell’impiantistica elettrica in Regione, con competenze di assoluto rilievo nei settori dei sistemi tecnologici complessi, completando ulteriormente la sua offerta di servizi, che vanno dall’efficientamento termico ed elettrico agli impianti fotovoltaici nell’industria e nell’agricoltura. Elettrica Gover è una delle imprese più organizzate e professionalmente preparate del settore elettrico e poter assorbire il know-how di questa realtà, affiancandovi le nostre capacità, ci permette di essere assolutamente competitivi nel mercato e di consolidare la nostra identità di azienda proiettata verso le esigenze energetiche di domani.”

“Avevo 20 anni quando ho aperto Elettrica Gover nel cortile di casa – commenta Luciano Gover -. In 42 anni siamo cresciuti molto, grazie alla passione di persone capaci, innamorate del proprio lavoro e dei valori in cui crediamo. Abbiamo scelto di continuare il cammino insieme a Chiurlo, realtà estremamente consolidata del territorio e da sempre impegnata, come noi, nell’offrire servizi alle persone e grazie alle persone. Chiurlo condivide i nostri stessi valori fondanti e ciò ha costituito una premessa indispensabile alla base di questo sodalizio. Sono certo che, insieme alla grande famiglia di Chiurlo, proseguiremo lungo un interessante percorso di crescita, diventando il nome di riferimento per l’impiantistica tecnologica in tutto il Nord-Est”.

L’acquisizione da parte di Chiurlo fa parte di un processo di sviluppo aziendale coerente con gli obiettivi di posizionamento fissati: la volontà di poter offrire soluzioni sempre più evolute, con un servizio al cliente attento e completo, che interessa tutte le fasi della commessa, dalla progettazione fino alle soluzioni finanziarie per la sua realizzazione. Un’operazione per crescere più forti, far fronte alla richiesta sempre più puntale e variegata di servizi in ambito energetico e poter generare valore in tutta l’area del Nord Est.

“Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è l’aver siglato un accordo che ci permette, ancora una volta, di valorizzare le persone e le realtà del territorio: un’operazione tutta friulana, per i friulani – dichiara Alberto Sartori -. Ringrazio Luciano Gover per aver colto questa opportunità di crescita reciproca, a vantaggio di entrambe le realtà aziendali e di tutti i nostri clienti”.