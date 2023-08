Se ventilatori e condizionatori non bastano per combattere il grande caldo nelle fabbriche, la soluzione arriva da un’impresa della provincia di Pordenone, che ha istituzionalizzato per i dipendenti la “pausa gelato”. All’esterno della Tecnomek di Sequals, dove si produce componentistica di precisione per il settore oleodinamico, da inizio agosto, infatti, il pomeriggio, arrivano i gelati per tutti i dipendenti.

Un modo per cercare un po’ di combattere l’afa e di condividere un attimo di dolcezza tra i lavoratori. Da una gelateria artigianale della zona arrivano, verso le 15, le coppette con fragola, pesca, cocco, stracciatella e cioccolato. Unica eccezione nella consegna il giovedì e quando piove. La Tecnomek fa parte della multinazionale Biondoli&Pavesi.