Morto don Ridolfi, fu parroco in Val Resia nella ricostruzione post terremoto

E’ morto don Maurizio Ridolfi.

Un nuovo lutto colpisce la chiesa friulana: don Maurizio Ridolfi è morto improvvisamente all’età di 72 anni, nella sua abitazione a Magnano in Riviera, il paese in cui era nato nel dicembre del 1951.

Ordinato presbitero nel 1978 da mons. Alfredo Battisti, don Maurizio Ridolfi ricevette subito l’incarico di cooperatore nella Parrocchia di Tarvisio. Nel 1984 giunse per don Rildolfi il primo – e unico – incarico da parroco: gli fu affidata, infatti, la guida della Parrocchia di Resia, a Prato, comprendente anche le comunità di Gniva, San Giorgio, Poclanaz e Lischiazze.

Per ben sedici anni don Ridolfi guidò le sue comunità, iniziando il ministero in un tempo contraddistinto dalla ricostruzione dopo il sisma del 1976. In riconoscenza per il suo servizio in Val Resia, nel 2022 la locale associazione ViviStolvizza assegnò a don Maurizio Ridolfi – assieme a don Rinaldo Gerussi – la Stella d’Argento “per il loro essere pievani tra la nostra gente nella ricostruzione post-terremoto, per la loro fede e fiducia riposta nelle nostre coscienze, per ogni mattone rimesso a posto per le nostre chiese, per avere costruito idee e progetti di futuro e di lavoro per la gente di Resia, per ogni lacrima che hanno asciugato in tanti anni e per ogni sorriso che hanno donato”.

Don Ridolfi terminò il suo servizio in Val Resia nel 2000 e da allora iniziò a collaborare in diverse Parrocchie della Pedemontana. Negli ultimi anni, in particolare, coadiuvava mons. Roberto Bertossi nel servizio pastorale nella Parrocchia di Portis, comprendente anche la comunità di Carnia. In Val Resia saranno pregati alcuni Rosari in suffragio di don Maurizio Ridolfi: venerdì 10 maggio alle 19 a San Giorgio, sabato 11 maggio alle 20 in Santuario a Prato di Resia, domenica 12 maggio alle 18 a Gniva.