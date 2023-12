Furto a Faedis.

Sono entrati da una finestra della casa e hanno portato via i gioielli in oro: il furto è accaduto in un’abitazione di Faedis, dove i malviventi hanno colpito nella serata di ieri, giovedì 28 dicembre.

Dopo aver forzato un infisso, infatti, si sono introdotti nella casa di via Lea D’Orlandi e hanno messo a soqquadro le stanze per cercare i preziosi. Il danno stimato è di circa 2mila euro. A denunciare l’accaduto il proprietario dell’immobile, un 62enne di Udine. Sul furto indagano i carabinieri di Premariacco.