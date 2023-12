Furto di un albero di Natale al cimitero di Vajont.

Rubare in cimitero, luogo del dolore e del ricordo, è già vile di per sé; rubare un albero di Natale dalla tomba di un bambino è ancora più meschino: eppure, questo è quanto successo al camposanto di Vajont e la segnalazione sui social del furto in questione ha scatenato l’indignazione.

Una famiglia, infatti, aveva adornato la lapide di un piccolo defunto con un alberello natalizio, solo per vederlo sottratto nel giro di poche ore. Dopo l’appello lanciato sui social network del maniaghese, l’atto vile ha scatenato la rabbia della comunità e rilanciato il tema dei furti nei cimiteri.

Stando alle segnalazioni, infatti, si tratta di casi che accadono spesso: i ladri non si limitano solo a fiori e vasi, ma rubano anche oggetti personali lasciati dalle famiglie in occasione di commemorazioni speciali.