I padroni di casa sono fuori per Pasqua, maxi furto da 400mila euro

Furto a Fagagna.

Un maxi furto è stato perpetrato in pieno giorno in una casa di Fagagna, nella zona di via San Giacomo: mentre la famiglia proprietaria si trovava fuori per il pranzo di Pasqua i ladri hanno forzato una porta finestra dell’abitazione, entrando e riuscendo ad accedere alla stanza blindata.

Una volta qui, hanno saccheggiato gioielli, pietre preziose, orologi di valore e monete per poi fuggire. Il mega colpo sarebbe stato stato messo a segno tra le 13 e le 16 di domenica. Il bottino, secondo le stime, si aggira tra i trecentomila e i quattrocentomila euro. Il proprietario di casa, un professionista di 81 anni, ha chiamato i carabinieri che ora stanno indagando su quanto accaduto.