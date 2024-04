Furto alla Civibank di Buia.

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un colpo degno di un film è stato messo a segno a Buia: ad essere presa di mira, la filiale della Civibank situata lungo la provinciale Osovana. I ladri si sono calati dal tetto della vicina pizzeria Quick: rimuovendo alcuni pannelli di plastica sono riusciti ad entrare nel locale.

Una volta lì, sono andati nel bagno e hanno creato un foro, di almeno 80 centimetri per un metro, nel muro confinante con la banca dove hanno forzato la cassa del bancomat per poi dileguarsi senza lasciare tracce, ma con un bottino da diverse decine di migliaia di euro. Ad accorgersi per primo di quanto accaduto, è stato proprio il titolare della pizzeria che ieri, 1 aprile, si è recato nel suo locale e ha notato che la porta non era chiusa con la catena. Attualmente, i carabinieri stanno indagando sul caso e sperano di ottenere informazioni utili dalle telecamere di sorveglianza installate in zona per identificare i responsabili di questo audace crimine.