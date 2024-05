Cade in casa, ma è chiuso dentro: 84enne soccorso dai carabinieri

Pensionato cade in casa a Lusevera.

Cade in casa e si fa male; non riesce a rialzarsi, ma c’è un problema: è solo nell’abitazione e nessuno può entrare perché è chiuso dentro; l’infortunio domestico è capitato nella mattinata di oggi, 9 maggio, a Vedronza, frazione di Lusevera.

A dare l’allarme, una signora che ha chiamato i carabinieri perché un suo amico si era fatto male cadendo e, appunto, nessuno aveva le chiavi per entrare e soccorrerlo. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Cividale e gli uomini della Stazione di Torreano, che sono riusciti a rimuovere il vetro da una finestra. Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo, un pensionato di 84 anni, a terra che chiedeva aiuto. Hanno così chiamato il 118 che l’ha trasportato al Punto di Primo Soccorso di Tarcento. L’uomo, comunque, non è in pericolo di vita.