Furto a Palazzolo dello Stella.

Furto a Palazzolo dello Stella, nell’abitazione di un pensionato del 1954: i ladri si sono introdotti in casa in un orario insolito, tra le 7 e le 7.40 del mattino, dopo aver forzato la finestra. Una volta dentro, hanno cercato i preziosi e hanno trovato un orologio e dei gioielli d’oro, per un bottino complessivo di circa 9mila euro. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Udine.