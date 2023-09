Fiume Veneto, cimitero con area per lo spargimento delle ceneri

Fiume Veneto, al cimitero di Pescincanna prevista un’area per lo spargimento delle ceneri.

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto definitivo-esecutivo degli interventi sul cimitero di Pescincanna. Il progetto prevede la sistemazione delle superfici destinate a due campi di inumazione, per le sepolture a terra. Inoltre, guardando alla sempre più diffusa pratica della cremazione, è stato previsto l’inserimento di un luogo atto allo spargimento delle ceneri e al raccoglimento denominato ‘Giardino delle Rimembranze’.

A causa della vicinanza dell’area dal fiume Fiume, sarà necessario rialzare il piano campagna di 1 metro e la miscelazione dei terreni esistenti con sabbia e ghiaia per garantire il drenaggio che permetta la corretta mineralizzazione delle salme. Attenzione anche alle barriere architettoniche: si prevede, infatti, di alzare l’intero piano campagna di 20cm in maniera da eliminare gli scalini necessari per accedere ai loculi perimetrali esistenti e al contempo dimezzare l’altezza delle rampe esistenti.

“Il progetto – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai –, per un valore di 135 mila euro finanziati con fondi comunali, era già pronto nei primi mesi dell’anno; tuttavia, l’approvazione ha dovuto attendere alcuni pareri da parte di altri enti, in ultimo quello della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, che ha rilasciato pochi giorni fa l’autorizzazione a procedere con l’opera.

Come è noto – conclude l’assessore Corai –, in questi anni abbiamo investito fondi comunali per oltre 1,5 milioni di euro con un piano pluriennale secondo priorità, per superare la situazione emergenziale del 2018. Da allora il Comune di Fiume Veneto si è dotato di un piano cimiteriale, di un nuovo regolamento di polizia mortuaria, ha ampliato i cimiteri di Praturlone e Fiume Veneto, ha messo a norma i campi di inumazione di Cimpello e realizzato nuovi ossari e aree per lo spargimento delle ceneri. Nelle prossime settimane sarà la volta del primo pacchetto di interventi sul camposanto di Pescincanna”.