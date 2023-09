A Tolmezzo il primo energy point per il consumo sostenibile

Tolmezzo, inaugurato l’Energy Point di GDE.

Dal 29 settembre a Tolmezzo è operativo l’Energy Point di GDE (Gruppo Distribuzione Energia): un punto di riferimento al servizio dei consumatori per l’utilizzo consapevole dell’energia. L’apertura nel centro della Carnia, in via Carducci 40, unisce i valori di GDE con quelli del territorio, all’insegna della sostenibilità. All’evento di inaugurazione hanno partecipato Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanza della Regione Friuli Venezia Giulia e il vice presidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini.

L’azienda, reseller di gas ed energia appartenente a Gruppo Distribuzione Petroli srl, è totalmente digitale, e fa della sostenibilità il punto fermo. Il 2023 è stato un anno di svolta: il 100% dell’energia venduta dal gruppo è stata ricavata da fonti rinnovabili. “Essere sostenibili è il nostro modo per garantire al cliente un servizio fruibile ed eccellente – spiega l’amministratore di GDE Andrea Furlano -. La sostenibilità non è soltanto l’attenzione all’ambiente ma anche al risparmio economico per il cliente che attraverso gli strumenti digitali di controllo delle bollette messi a disposizione potranno ottimizzare i consumi e verificare l’andamento dei costi”

Quello di Tolmezzo è il primo Energy Point sul territorio del Friuli Venezia Giulia. “E’ il nostro numero zero’, l’inizio di un percorso che porterà alla creazioni di altre aperture sia in FVG che nel Veneto orientale”, anticipa Furlano. Nell’Energy point saranno presenti dei personal energy manager. “Essere digital non prescinde dall’aspetto umano garantendo la presenza di competenze al servizio del cliente”.