A Fiume Veneto una nuova area giochi inclusiva

La nuova area giochi di Fiume Veneto.

Terminati i lavori della nuova area giochi inclusiva per bambini, realizzata all’interno del parco ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’, in via Ricchieri a Fiume Veneto. L’intervento prevedeva la riqualificazione di una parte dell’area giochi esistente con l’installazione di attrezzature inclusive in acciaio e polietilene, quali altalena, giostra a carosello, torre, pannelli gioco, su pavimentazione antitrauma in gomma colata e relativo percorso di collegamento all’esistente viale ciclo pedonale che costeggia il parco.

“La nuova area giochi inclusiva – commenta l’assessore alle politiche finanziarie Michele Cieol – è un altro tassello del piano pluriennale di sostituzione e installazione di nuovi giochi che abbiamo attivato sin dal 2018. In questi 5 anni siamo intervenuti su altalene, scivoli, giochi a molla, casette, pavimentazioni che versavano in uno stato di trascuratezza, in alcuni casi anche pericolo. Sono stati investiti quasi 200 mila euro per la messa in sicurezza delle aree gioco, partendo da un censimento e una relazione sullo stato di fatto ed intervenendo per priorità, con un piano di manutenzione periodica per garantire nel tempo la sicurezza degli stessi.

E’ stato possibile realizzare la nuova area giochi anche grazie a un contributo regionale che abbiamo saputo ottenere lo scorso anno, partecipando ad un bando della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con un progetto finalizzato alla realizzazione di un’area con strutture e giochi fruibili da tutti i bimbi, senza barriere architettoniche, raggiungibile mediante un nuovo percorso accessibile. La graduatoria, che ci visti al terzo posto tra i comuni della Regione, ha permesso al comune di Fiume Veneto di ottenere 40 dei 57 mila euro necessari per realizzare l’opera.

La sicurezza dei bambini – conclude l’assessore Cieol – è e sarà sempre al centro delle nostre politiche amministrative, perché riteniamo il potersi divertire in sicurezza all’aria aperta nei parchi e nelle scuole debba essere una priorità.”