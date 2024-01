Incidente lungo l’autostrada A4.

Gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria stanno gestendo una maxi emergenza attivata a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la A4 nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Palmanova, poco prima dell’uscita di Palmanova.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si, sono scontrati cinque veicoli leggeri e 12 persone sono rimaste coinvolte. Al momento non risultano persone ferite in maniera grave.

Dopo la chiama di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als (Advanced Life Support ovvero mezzo di soccorso sanitario con infermiere a bordo) proveniente da Gradisca d’Isonzo; l’equipaggio di un’ambulanza Als proveniente dai Cervignano del Friuli; l’equipaggio dell’auto medica proveniente da Gradisca d’Isonzo, l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

È stato chiesto il supporto alla Croce Rossa per la disponibilità di un veicolo per il trasporto fuori dall’autostrada delle persone rimaste illese.