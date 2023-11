Passo avanti per il progetto della nuova rotatoria di Fiume Veneto

Prosegue l’iter per la nuova rotatoria di Fiume veneto.

Un altro passo in avanti nell’iter per la realizzazione della nuova rotatoria che insisterà sulla SP 6 ed SP 21 a Rivatte di Bannia, in luogo dell’attuale incrocio tra via San Vito, via Michelangelo e via Risorgimento. Dell’opera, in delegazione amministrativa a FVG Strade dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sono stati consegnati al Comune di Fiume Veneto gli elaborati necessari per procedere con la variante urbanistica che permetterà di inserire nella pianificazione territoriale comunale la nuova rotatoria.

“Nel 2013 – dichiara l’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica Roberto Corai – una raccolta di firme dei residenti chiedeva la messa in sicurezza del tratto centrale della Sp 21 con rallentamento della velocità dei veicoli che percorrono il rettilineo mediante la realizzazione di una rotatoria, fra le vie San Vito, Risorgimento e Michelangelo, oltre il quale inizia il centro abitato delle Rivatte. Inizialmente, i lavori di allargamento della SP21 non prevedevano la sistemazione dell’incrocio ma, per merito della tenacia dei residenti, della Pro Rivatte e della prima amministrazione Canton, l’opera è stata inserita nella programmazione e ne è stata finanziata la progettazione“.

“Grazie anche al proficuo rapporto che si è instaurato negli anni tra Comune di Fiume Veneto e FVG Strade – conclude l’assessore Corai – l’iter sta procedendo agilmente, secondo uno spirito di collaborazione che sarà fondamentale anche per il futuro.”