Successo a Fiume Veneto, in 5mila per il Carnevale sotto le stelle

Il Carnevale sotto le stelle di Fiume Veneto.

L’edizione 2024 del ‘Carnevale sotto le Stelle’ di Fiume Veneto, sfilata notturna di carri allegorici lungo le vie del centro, batte il successo delle edizioni precedenti, confermandosi tra gli eventi più partecipati in Regione Friuli-Venezia Giulia.

Organizzato dal comune di Fiume Veneto, in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio e la Pro Loco Fiume in Festa, oltre ad altre associazioni locali e tanti volontari, è ormai una tradizione, un’atmosfera notturna gioiosa, in grado di regalare serenità e svago in particolare ai bambini e agli adulti. Sono stati 14 i carri, provenienti da tutto il Friuli e dal Veneto, che hanno sfilato di fronte a un pubblico che gli addetti ai lavori hanno stimato in circa 5 mila persone.

La sfilata notturna è stata preceduta, nel pomeriggio, da un fitto programma di appuntamenti: dalle 14:30 l’ACR Parrocchiale con il ‘Carnevale dei Ragazzi’, mentre dalle 16:00 il Comune di Fiume Veneto ha organizzato attività, laboratori e animazione per i bambini.

Il sindaco Canton: “Una grande serata di festa”.

“E’ stata una serata di festa – dichiara il sindaco Jessica Canton -, tantissimi bambini, ragazzi ed adulti hanno affollato Fiume Veneto con entusiasmo e gioia. Il ‘Carnevale sotto le Stelle’, che da quest’anno ha ottenuto anche il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, è giunto all’ottava edizione e, ormai senza ombra di dubbio, è diventato l’appuntamento principale di apertura del periodo di Carnevale. Un evento con un’ampia ricaduta positiva nell’immagine di Fiume Veneto, sia dal punto di vista turistico che per il beneficio economico per i pubblici esercizi e le attività commerciali. La sicurezza è stata pienamente garantita: gestire una sfilata in notturna, su un percorso di oltre un chilometro lungo una strada provinciale, è un impegno complesso e non banale. Un ringraziamento doveroso – conclude il Sindaco Canton – a tutte le persone, associazioni, volontari, forze dell’ordine, dipendenti comunali e professionisti che, con la loro disponibilità, hanno supportato l’organizzazione e l’ottima riuscita della manifestazione.”