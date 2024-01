Claudio Bernardinis è scomparso venerdì.

Il Friuli piange la scomparsa di Claudio Bernardinis, imprenditore che ha lasciato un’impronta indelebile con la sua Awm di Magnano in Riviera. E’ scomparso venerdì sera all’età di ottant’anni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Originario di Buja, ha iniziato il suo percorso formativo presso l’Istituto Tecnico Industriale “Malignani”, diplomandosi come perito meccanico. La sua sete di avventura lo ha portato a lavorare in Africa, dove si è distinto come meccanico di grandi macchine operatrici, contribuendo anche alla realizzazione di importanti progetti, come la costruzione di una diga sul Nilo. Le esperienze lavorative all’estero hanno plasmato la visione imprenditoriale di Bernardinis, che ha successivamente fondato nel 1987 la sua azienda, la Awm di Magnano in Riviera. L’azienda specializzata nella realizzazione di impianti per la produzione di armature per l’edilizia che sotto la sua guida e grazie alla sua visione, nel corso degli anni è diventata un’importante realtà internazionale che esporta in oltre cinquanta paesi del mondo.

Claudio Bernardinis non era solo un imprenditore di successo, ma anche un uomo di straordinaria curiosità e creatività. Durante la sua carriera, ha depositato circa cinquanta brevetti industriali, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione nel settore. I funerali di Claudio Bernardinis saranno celebrati martedì 30 gennaio alle 11 nel duomo di Buja, un momento in cui la comunità si riunirà per onorare la vita straordinaria di questo uomo che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale ed economico della regione e oltre