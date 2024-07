La regione migliora i risultati raggiunti nel 2022, con un incremento del 2,5%, trainata dall’Isontino

Buone notizie dalla raccolta differenziata di carta e cartone in Friuli Venezia Giulia: nel 2023, superate le 72.000 tonnellate raccolte e avviate a riciclo, con un incremento del 2,5% rispetto al 2022. È quanto si evince dal 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

“Il Friuli Venezia Giulia prosegue nel suo percorso di crescita non solo dal punto di vista delle tonnellate raccolte (circa 1.700 in più rispetto allo scorso anno), ma anche nel pro-capite. Ogni cittadino, infatti, ha avviato a riciclo, in media, oltre 60 chili di carta e cartone“, commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “I margini per migliorare non mancano: il tasso d’intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti si assesta al 12%, tre punti percentuali sotto la resa delle regioni più virtuose del Paese”.

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Fvg, ha gestito oltre 37.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 52,4% della raccolta. Ai 214 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per quasi 4.500.000 di euro.

La raccolta differenziata di carta e cartone: i dati territoriali

Nel dettaglio, tutte le ex province migliorano i risultati. In particolare spicca Gorizia con oltre 1.100 tonnellate in più rispetto al 2022. Complessivamente, il dato isontino è di quasi 10.000 tonnellate di carta e cartone raccolte (+13,2% rispetto al 2022), con un pro-capite in forte crescita di 72,1 chili/abitante l’anno, il più alto della regione e ben al di sopra della media nazionale.

A Udine, sono state raccolte più di 33.000 tonnellate con un pro-capite poco sopra i 65 chili/abitante-anno. In leggero calo Pordenone (-1,8%), che si attesta a quasi 18.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 57,5 chili a cittadino. A Trieste, infine, il dato è di quasi 11.000 tonnellate totali di carta e cartone raccolte e una media pro-capite che sfiora i 47 chili.

In Italia, nel 2023 la raccolta differenziata di carta e cartone ha raggiunto risultati record: oltre 3,7 milioni di tonnellate di materiali cellulosici raccolti con un aumento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente. Stesso discorso per la media pro-capite che per la prima volta si assesta sui 64 chili. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici arriva al 92,3% confermando il superamento in netto anticipo degli obiettivi UE al 2030.