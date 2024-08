Entra nel vivo la campagna per l’abbonamento scolastico 2024/2025 in Friuli Venezia Giulia. Partita lo scorso mese di luglio con la procedura per ottenere l’agevolazione, da questa settimana i residenti in regione possono anche acquistare gli abbonamenti sia online che presso le biglietterie, usufruendo di uno sconto del 50%.

Dettagli sull’abbonamento scolastico.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato, anche per l’anno scolastico 2024/2025, il titolo di viaggio agevolato denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” che consente un risparmio del 50% rispetto alla tariffa base dell’Abbonamento annuale scolastico. . L’abbonamento è riservato agli studenti:

residenti anagraficamente nel territorio regionale;

di età non superiore ai 26 anni (la sottoscrizione è possibile fino al giorno prima del compimento del 27° anno di età);

che utilizzano i servizi di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano o misto in Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per percorsi inerenti, in tutto o in parte, il tragitto casa-scuola.

Validità L’abbonamento ha una validità di 10 mesi, da settembre a giugno o da ottobre a luglio, e consente un numero illimitato di corse, anche nei giorni festivi e nei periodi non scolastici. Sconti Famiglia e Online Formula Famiglia : Lo sconto aumenta se più persone dello stesso nucleo familiare acquistano l’abbonamento. Si parte con una riduzione del 20% per il secondo abbonamento, 50% per il terzo, e 70% dal quarto abbonamento in poi.

: Lo sconto aumenta se più persone dello stesso nucleo familiare acquistano l’abbonamento. Si parte con una riduzione del 20% per il secondo abbonamento, 50% per il terzo, e 70% dal quarto abbonamento in poi. Sconto Online: Oltre al 50% di sconto sull’abbonamento annuale scolastico ordinario, acquistando online si ottiene un ulteriore sconto del 5%.

Procedura per la domanda, anche con SPID.

L’autocertificazione per l’acquisto dell’abbonamento agevolato deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale TPLFVG, compilando il modulo e allegando la documentazione richiesta. Per accedere alla sezione è necessaria la registrazione; chi è già registrato può semplicemente inserire le proprie credenziali. Quest’anno, per facilitare le famiglie, è possibile accedere ai servizi anche tramite SPID, che consente una convalida immediata della domanda senza necessità di allegare documenti.

Acquisto dell’abbonamento.

Entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione, se completa, il cliente riceverà una e- mail per procedere all’acquisto dell’abbonamento, online (con ulteriore sconto del 5%) o presso le biglietterie/rivendite autorizzate. Chi accede tramite SPID riceverà immediatamente la mail di convalida. Gli abbonamenti potranno essere acquistati fino al 31 ottobre 2024.

Contatti per Informazioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Clienti TPL FVG tutti i giorni dalle 06:00 alle 22:00 ai seguenti numeri: 800052040 (da rete fissa) e +39 040 9712343 (da rete mobile). Disponibile anche il contatto WhatsApp: 334 6847542 (solo messaggi di testo) o e-mail servizioclienti@tplfvg.it

Assistenza APT Gorizia.

APT Gorizia offre un servizio di assistenza telefonica per informazioni e supporto alla compilazione, attivo da lunedì a giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, e il venerdì dalle 09:00 alle 12:30 ai numeri 0481 593513 e 0481 593515, o via email a titoli.viaggio@aptgorizia.it.

Dal 26 agosto al 4 ottobre, a Gorizia sarà anche attivo uno sportello di assistenza per chi ha difficoltà a compilare online o non dispone degli strumenti tecnici necessari. A questo servizio si accede solo su appuntamento prenotabile online sul sito www.aptgorizia.it.

I nuovi orari delle Biglietterie APT

Le biglietterie di Monfalcone e Gorizia sono aperte dalle 7:00 alle 19:00, chiuse la domenica e i festivi. La biglietteria di Grado è aperta negli stessi orari, fino al 31 agosto aperta anche di domenica. La Biglietteria presso l’autostazione Trieste Airport a Ronchi dei Legionari è aperta dalle 7:00 alle 14:00 tutti i giorni, con chiusura domenicale e festiva a partire dal 1° settembre.

Gli abbonamenti possono essere acquistati anche presso le rivendite autorizzate (vedi elenco su www.aptgorizia.it).

Per chi non ha i requisiti.

Ricordiamo che se non si è in possesso dei requisiti per la sottoscrizione dell’Abbonamento scolastico residenti FVG si può acquistare l’Abbonamento annuale scolastico che, oltre ad alcuni dei vantaggi sopra riportati, prevede di pagare un prezzo più conveniente rispetto alle altre forme di abbonamento mensile, infatti a fronte di una validità pari a 10 mesi ininterrotti la tariffa è calcolata sulla base di 8,50 mensilità del tradizionale abbonamento.