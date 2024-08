Schindler Italia, consociata del gruppo multinazionale svizzero, ha annunciato un importante cambio al vertice.

Schindler Italia ha annunciato un importante cambio al vertice. Dall’1 luglio, Matteo Napoli è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della consociata italiana del gruppo multinazionale svizzero, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili.

40 anni, originario dell’ex provincia di Udine, Napoli si laurea in Management, Economia e Ingegneria industriale presso il Politecnico di Milano e nel 2009 entra giovanissimo in Schindler Italia come addetto alla vendita di nuovi impianti. Si unisce al Global Talent Program di Schindler Group, ricoprendo nel corso degli anni posizioni di crescente responsabilità in Italia e all’estero.

Molte esperienze all’estero

Nel 2012 si trasferisce a Madrid e diventa Executive Assistant del Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Schindler per l’Asia Pacific, India and Middle East. Nel 2015, dopo un anno come Project Manager a Dubai, assume il ruolo di ad e direttore generale di Schindler Emirati Arabi Uniti. Rientra in Italia nel 2018 in qualità di Direttore Servizi e Modernizzazioni e dal 2023 ad oggi è Direttore delle Operations per la Lombardia.

I successi collezionati nel suo ultimo mandato e il percorso virtuoso all’interno dell’Azienda hanno portato i vertici del gruppo svizzero a nominarlo nuovo amministratore delegato e direttore generale di Schindler Italia. “Accolgo con entusiasmo, determinazione e orgoglio la missione volta a proseguire il lavoro eccezionale intrapreso fino a oggi dal mio predecessore e da tutta la squadra di professionisti che lo hanno accompagnato in questi anni”, dichiara Napoli.

“Gli ascensori e le scale mobili Schindler trasportano ogni giorno oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, con un marchio storico, di cui proprio quest’anno celebriamo i 150 anni della fondazione e che da allora non ha mai smesso di essere sinonimo di mobilità intelligente al servizio delle persone. Durante il mio mandato, l’ambizione sarà quella di continuare il percorso di crescita e consolidamento della leadership di Schindler sul mercato italiano, puntando sulle persone, l’innovazione, l’eccellenza nel servizio e nella sicurezza, con un contributo tangibile per i nostri Clienti e l’intera società”.

Napoli succede nel ruolo a Danilo Calabrò che, a seguito della sua promozione a Head of Europe South, Middle East & Africa, entra a far parte del Comitato Esecutivo di Schindler Group.