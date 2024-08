Addio alla tessera regionale della benzina dopo 27 anni.

Dopo 27 anni, la tessera regionale della benzina (quella dotata di microchip) va in pensione: da oggi 5 agosto, infatti, sarà sostituita dall’app QRfvg Carburanti. Le tessere elettroniche in circolazione, comunque, rimarranno valide fino alla loro scadenza, ma ne non saranno più emesse di nuove.

Chi non ne ha una e vuole chiederla, quindi, avrà un identificativo con qr code. Per ottenerlo, è necessario prenotare un appuntamento allo sportello dedicato nelle sedi della Camera di Commercio a Udine, Pordenone e Tolmezzo, muniti di codice fiscale e carta di circolazione. Tramite il codice qr, poi, si avrà diritto allo scontro regionale sui carburanti, come accadeva con la tessera.

Per coloro che già possiedono la tessera carburanti, è possibile attivare la versione digitale tramite il sito web qrcarburanti.regione.fvg.it. La pagina web offre anche video tutorial su come effettuare il primo accesso e stampare il codice QR. L’app consente inoltre di associare più tessere condivise, permettendo la generazione di QR code per altre vetture.