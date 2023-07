Fare benzina con lo sconto? In Fvg basta una app: ecco come funziona

In Fvg ora la benzina scontata si può fare con un’app.

Non solo la tessera: ora la benzina scontata, in Fvg si può fare anche con un’app. Nonostante il periodo di sperimentazione sia ancora in corso, infatti, Qrfvg Carburanti è diventata disponibile per tutti e si può scaricare sui normali store, a seconda dello smartphone che si possiede.

Come funziona l’app per la benzina agevolata.

Per usufruire del nuovo sistema, è necessario andare sul sito della Regione nell’apposita pagina e accedere con il proprio Spid per attivare la funzione e poi scaricare l’applicazione sul cellulare. L’app sarà collegata direttamente con la targa del proprio veicolo. Attivando la “tessera digitale” sempre sul sito della Regione (per evitare fraintendimenti, quella materiale rimane ancora in vigore), si crea un Qr Code sull’app, che contiene le informazioni della tessera, quindi anche la fascia di sconto a cui si ha diritto.

Per ora, dato che il sistema è ancora in fase sperimentale, conviene portare sempre con sé anche la tessera cui ci siamo abituati. Il nuovo metodo, infatti, entrerà a regime col 1° gennaio 2024. “Questa novità garantirà – ha spiegato l’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro -, non solo una gestione semplificata per chi è pratico della tecnologia, ma anche un incentivo alla concorrenza tra i distributori, dal momento che l’app mostrerà i prezzi alla pompa applicati. Ovviamente non sarà un passaggio repentino: è previsto un periodo di transizione da tessera ad app e comunque sarà possibile anche stampare un qr code per le persone non avvezze alla tecnologia”.

La app, comunque, non funziona solo come tessera digitale, ma consente di accedere anche ad alcuni dati come la mappa delle stazioni di rifornimento (anche ricercando per Comune) e i prezzi praticati per benzina e gasolio, self e servito, con un aggiornamento che di solito è relativo al giorno precedente mentre i prezzi praticati nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sono tutti pubblicati il successivo lunedì. Il nuovo sistema, inoltre, consente di consultare anche lo storico dei propri rifornimenti, con i dati riferiti a dove si è fatta benzina, quanto costava e quanto si è pagato.