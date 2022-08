Allarme medici di base in Fvg.

Sono più di 100mila i friulani che, attualmente, si trovano senza medico di base. Un esercito di persone che di colpo devono fare i conti con una situazione che molto probabilmente non si aspettavano. Il motivo di questa situazione è però abbastanza semplice, e probabilmente era anche prevedibile: moltissimi medici di medicina generale sono andati, per raggiunti limiti di età, in pensione.

In Fvg mancano oltre 110 medici di base, numeri alla mano sono più di 160mila i friulani rimasti “scoperti”. Di questi, poco meno della metà si sono ricollocati presso un altro medico, gli altri sono in attesa. La situazione peggiore è in provincia di Pordenone, dove mancano 34 medici di base, che a fine anno diventeranno 38, il che equivale a 55 mila pazienti circa da ricollocare. Almeno 40mila dei quali rimasti a piedi.

Che fare? Le soluzioni non sono moltissime, al momento: in casi di necessità, è possibile quindi mettersi a cercare un medico disponibile a prestare assistenza anche ad un paziente che non sia ufficialmente tra i “suoi” assistiti, o recarsi al pronto soccorso, l’accesso al quale sarebbe però riservato alle sole emergenze.

Della situazione, come riporta Il Gazzettino, si è detto perfettamente consapevole anche l’assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi: “Il medico di famiglia è una delle figure più importanti della sanità, stiamo facendo di tutto per avere più medici a disposizione. Ma la soluzione non è facile”.