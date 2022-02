La truffa sul Green Pass clonato in Fvg.

Quando sul telefono arriva l’sms, scatta subito la preoccupazione. Già, perché – come spesso accade in questo tipo di frodi – sembra essere tutto in regola: c’è addirittura la “firma” del Ministero della Salute. E invece, è soltanto un’altra truffa che sta mettendo in allarme molti anche in Friuli Venezia Giulia.

“La sua certificazione verde Covid-19 risulta clonata – si legge nel testo del messaggio -, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su…”, con susseguente link sul quale cliccare. Ma non fatelo, è pericoloso.

Si tratta, infatti, di un tentativo del cosiddetto “phishing“, finalizzato a carpire i dati personali per utilizzarli, chiaramente, in modo illecito. Una truffa bella e buona, insomma, per prevenirla è necessario usare la massima attenzione e non cliccare sul link del messaggio.

(Visited 198 times, 198 visits today)