Andare in treno dal Fvg a Fiume, dal prossimo anno si potrà

Treno sperimentale da Trieste a Fiume.

Dall’estate 2024 si potrà andare in treno dal Fvg alla Croazia: lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, spiegando che il prossimo anno, sarà attivata in via sperimentale “una linea ferroviaria che unirà Trieste (Opicina) a Fiume. Un collegamento – ha detto -, non veloce di tipo transfrontaliero (Italia-Slovenia-Croazia), con una funzione prevalentemente turistica e con la possibilità del trasporto di biciclette, ma che può in prospettiva fare da breccia per un tipo di offerta più rapida rivolta anche ai pendolari”.

L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro a Trieste sul tema ‘Il miglioramento delle connessioni ferroviaria passeggeri tra Italia e Croazia e verso i Balcani occidentali. Sfide e opportunità’ organizzata dal Segretariato esecutivo dell’Iniziativa centro europea.

Amirante ha sottolineato che studi e stime attribuiscono una significativa potenzialità di sviluppo per quanto riguarda i collegamenti via rotaia con i Balcani occidentali. Nello specifico, “si tratta di dirottare parte del traffico veicolare su quello a rotaia, negli ambiti sia del turismo che del pendolarismo – ha spiegato l’assessore . Va creato un supporto di servizi tali da annullare i cosiddetti disagi dell’ultimo miglio, che rendono ancora in molti casi più comodo l’uso dell’automobile rispetto al treno. In tal senso – ha concluso Amirante -, l’hub di Trieste Airport rappresenta una struttura strategica per l’intermodalità”.