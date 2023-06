Doppio premio per il birrificio Foran di Castions di Strada.

Sono ben due i riconoscimenti ottenuti dal birrificio artigianale Foran di Castions di Strada in Francia: al concorso internazionale di prodotti biologici di Limas “Concours International des Produits Biologiques et en conversion Amphore”, infatti, la giovane realtà friulana si è guadagnata con i suoi prodotti due medaglie, unico produttore italiano premiato su 766 prodotti in lizza.

Nello specifico, la birra d’abbazia St. Bernarda (dal nome di suor Maria Bernarda Butler, canonizzata nel 2008, che si dedicò tra le altre cose anche alla produzione di birra) e la Session Ipa Lady White hanno ottenuto l’oro e l’argento nelle rispettive categorie.

L’agribirrificio Foràn di Flavio e Ivano Mondini, è nato chiudendo, per così dire, un cerchio: per la sua produzione, infatti, usa l’orzo biologico prodotto dall’omonima azienda agricola. Da marzo 2019 è così attivo l’impianto da 5 hl, da cui escono ad oggi otto birre: tutto, quindi, rigorosamente fatto in casa. Tre di queste, tra cui le due premiate, sono anche senza glutine, fattore che rende l’agribirrificio di Castions uno dei pochi in Italia (e l’unico in Fvg) ad avere la doppia certificazione (bio e senza glutine).