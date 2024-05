Chiusa l’uscita Udine Nord sulla A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Udine nord, in uscita per chi proviene da Tarvisio. In alternativa si consiglia di uscire a Gemona Osoppo, al km 44+900, percorrere la SP49 Osovana verso Gemona e proseguire sulla SS13 Pontebbana in direzione di Udine.