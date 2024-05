Gli studenti friulani alle Olimpiadi di Matematica.

Si sono appena concluse le fasi finali delle Olimpiadi di Matematica, ospitate come sempre dalla città di Cesenatico, sulla Riviera Romagnola. Le gare, riservate a studentesse e studenti delle scuole superiori, hanno visto una nutrita rappresentanza di scuole della provincia di Udine: hanno partecipato il Liceo Copernico, l’ISIS Malignani, il Liceo Marinelli e il Liceo Stellini dal capoluogo, l’ISIS Magrini-Marchetti, l’ISIS Paschini-Linussio e l’ISIS della Bassa Friulana dalla provincia.

Le gare sono entrate nel vivo con le quattro semifinali a squadre miste, che mettevano in palio l’ambita ma difficile qualificazione per la gara finale. Sono riuscite a spuntarla tre delle squadre friulane: il Copernico, il Magrini-Marchetti e il Marinelli. Il giorno dopo si è svolta la finale a squadre, che ha visto la partecipazione delle 32 scuole più forti d’Italia in matematica.

Il migliore risultato è stato ottenuto dal Copernico, con il sesto posto assoluto; ventitreesimo posto per il Magrini-Marchetti e trentesimo per il Marinelli. Senza un attimo di respiro, appena qualche ora dopo si sono confrontate le migliori squadre di matematica formate da sole ragazze: alla finale a squadre femminili si erano qualificate, alcuni mesi prima, il Magrini-Marchetti e il Copernico. Anche in questo caso il miglior piazzamento è quello del Copernico, con il decimo posto nazionale.

Come da tradizione, nell’ultimo giorno sono state consegnate le medaglie ai vincitori della gara delle Olimpiadi di Matematica individuali. I rappresentanti della provincia di Udine erano sette. Tutti quanti sono riusciti a ottenere un riconoscimento: Gianluca Baldon e Stefano di Iulio, ambedue del Copernico, hanno vinto la medaglia d’argento.

Medaglia di bronzo per Alessio Goi (Magrini-Marchetti); menzione d’onore (il premio riservato a chi ha risolto perfettamente almeno uno dei difficili esercizi proposti) per Lorenzo Santarossa e Agostino Carrara del Copernico, per Alessandro Deganutti del Malignani e per Diego Stocco dell’ISIS della Bassa Friulana.

Questi straordinari risultati sono il frutto di un allenamento che ha impegnato le ragazze e i ragazzi delle varie scuole per l’intero anno scolastico. Ora è arrivato il tempo di riposare sugli allori prima di riprendere una nuova stagione di allenamenti e di gare in vista del traguardo finale del prossimo anno.