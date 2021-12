Il meteo per il Capodanno in Fvg.

Una fine dell’anno all’insegna dell’anomalia per quanto riguarda le temperature. Per il Capodanno infatti è in arrivo un anticiclone africano, che comporterà ad un aumento dei gradi in tutta Italia e anche in Friuli. Ad affermarlo Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, che in qualità di esperto meteo ha fatto le previsioni meteo che ci attenderanno.

Nello specifico Ghetti parla dell’arrivo di un campo anticiclonico di origine sub-tropicale, che dall’Africa arriverà fino all’Italia. Per il Friuli questo è sinonimo di alta pressione, quindi nubi basse, nebbie e cielo coperto.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, lo zero termico salirà domani, 31 dicembre, fino a ben 3.500 metri, portando temperature insolitamente miti in quota: la media sarà di ben 10 gradi a 2.000 metri e di 8 gradi a quota 1.000, segnali chiari di inversione termica. In pianura, tra domani e il 1° gennaio, si avranno comunque massime fino a 13 e 14 gradi.

