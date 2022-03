L’app per confrontare i prezzi del carburante.

Il caro carburante preoccupa tutti e da giorni ormai è caccia al distributore più economico, con lunghe code nelle pompe oltre confine, della Slovenia o dell’Austria. Ma una soluzione per risparmiare sul pieno di benzina c’è anche in Friuli Venezia Giulia ed è quella di usare una delle tante applicazioni o comparatori, che permettono di confrontare i prezzi del carburante venduto dai distributori locali.

Le migliori app della benzina.

Le app a disposizione sono tante e per tutti i sistemi operativi. Alcune forniscono persino il prezzo in tempo reale praticato dall’impianto, avvalendosi delle segnalazioni degli automobilisti. Tra le app c’è Prezzo Benzina, disponibile sia per Android e iOS, dove si può trovare la lista delle stazioni di rifornimento del Friuli Venezia Giulia con i relativi prezzi aggiornati in tempo reale. Un’altra, disponibile solo per Android, è Fuel Flash, che mostra gli importi di oltre 60mila distributori di diversi Paesi europei.

C’è poi Fuelio, un’applicazione disponibile sia per chi ha l’iPhone, sia per chi ha dispositivi Android. Attraverso l’interazione con Google Maps, Drive e Dropbox, provvede a a monitorare il chilometraggio, i consumi e i prezzi del carburante, tenendo da promemoria tutte le tariffe precedenti. Ecomotori mappa, invece, anche i distributori di metano e GPL oltre alle colonnine elettriche. Altrettanto completa è BenzinLitre, ma disponibile soltanto per Android. Mostra i distributori più convenienti di GPL, benzina, diesel, metano e elettrico. Infine, Gaspal, disponibile per entrambi i sistemi operativi, guida nella navigazione verso il distributore più vicino o quello scelto, monitorando anche spese per rifornire l’auto.

(Visited 1.959 times, 1.959 visits today)