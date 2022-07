Arriva il bonus psicologo rivolto agli studenti dell’Fvg

Da molto tempo si parla di “bonus psicologico”, una risorsa importante per avviare un intervento a favore del benessere psico-fisico dei giovani che che vivono in situazioni di disagio e malessere legate al periodo pandemico.

Per questo in regione si è pensato ad attivare questo servizio (Bonus psicologo studenti Fvg) con un contributo da valore di 225 euro, che potrà essere richiesto da studenti, famiglie in caso di minorenni, per fruire di cinque sedute psicologiche presso professionisti iscritti all’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia ed accreditati dalla Regione.

“Con lo stanziamento complessivo di 300 mila euro definito nella scorsa

legge di stabilità regionale, – ha commentato il consigliere regionale della Lega Elia Miani – potremo raggiungere 1.300 studenti in più rispetto a quelli già avvicinatisi allo spazio di supporto e ascolto psicologico fornito da Ardis-Agenzia regionale per il diritto allo studio da novembre 2021 e a coloro che si sono avvalsi delle prestazioni del servizio sanitario regionale”.

Come richiedere il contributo

Le domande di contributo andranno presentate direttamente sul sito web dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS Fvg. In seguito alla presa in carico e alla validazione della domanda, i beneficiari saranno convocati da ARDiS per un colloquio informativo gratuito durante il quale sarà rilasciato il codice univoco con il quale potranno rivolgersi al professionista prescelto tra quelli accreditati sulla piattaforma regionale e attivare così il servizio di consulenza.

“Questa misura, – conclude Miani – è uno strumento di supporto psicologico molto importante, che va ad aggiungersi a quelli già attivi di livello regionale e nazionale, per dare risposte ai più giovani rispetto alle difficoltà emerse e legate alla pandemia per la socialità e la vita collettiva”.