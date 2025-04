Carenza di infermieri nelle aziende sanitarie del Friuli.

“Negli ospedali del Friuli mancano 357 infermieri”: parola di assessore regionale. “Il fabbisogno di infermieri in ciascuna delle aziende sanitarie della regione, tenuto conto dei dati espressi dalle aziende nei Piani triennali di fabbisogno del personale anno 2025, rispetto alla dotazione organica presente alla data del 31 dicembre 2024, è stimato in complessive 357 unità“.

Lo ha reso noto l‘assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in III Commissione consiliare. Rispondendo al quesito relativo all’intenzione di avvalersi del Protocollo siglato dal Governo per poter assumere degli infermieri indiani, l’assessore ha affermato che quando la Regione avrà a disposizione un testo valuterà come procedere e a quali condizioni.