Disagi in vista per chi viaggia in treno lungo la tratta Trieste-Venezia. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti programmato una serie di interventi di manutenzione che comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria tra Trieste e Monfalcone in tre diverse giornate.

I lavori interesseranno la stazione di Bivio d’Aurisina e si svolgeranno nelle mattinate di sabato 28 marzo, 18 aprile e 2 maggio 2026. In ciascuna di queste date, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Trieste e Monfalcone dalle ore 10.10 alle 12.10.

Modifiche e cancellazioni dei treni

Durante la fascia oraria interessata dai lavori, alcuni treni in transito sulla linea tra Trieste e Venezia subiranno cancellazioni o variazioni di orario. Le modifiche potranno riguardare sia i collegamenti regionali sia quelli a lunga percorrenza, con possibili ripercussioni sull’intera tratta. I passeggeri sono quindi invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti e a verificare in anticipo lo stato del proprio treno.

Per ulteriori dettagli su orari aggiornati, eventuali sostituzioni e modifiche alla circolazione, è possibile consultare i siti ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese ferroviarie. L’intervento rientra nelle attività programmate per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete ferroviaria, ma comporterà inevitabili disagi per i viaggiatori nelle tre mattinate interessate.