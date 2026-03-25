Scialpinista ferita sul Monte Siera: soccorsa e trasportata in ospedale

25 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Ferita una giovane di 21 anni.

Intervento nel primo pomeriggio di oggi sotto le pareti Nord del Monte Siera, dove una scialpinista di 21 anni, residente in Carnia, è rimasta ferita durante un’escursione. La giovane è stata soccorsa dalle squadre del Soccorso Alpino e dall’elisoccorso regionale dopo una caduta avvenuta mentre stava scendendo nel canale sotto Forcella Rinsen.

L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando il compagno di escursione ha contattato il Numero unico di emergenza 112. L’attivazione è stata gestita dalla Sores, che ha inviato sul posto i tecnici della stazione di Sappada del Soccorso Alpino. In seguito alla caduta, la ragazza avrebbe riportato una sospetta frattura ad una gamba.

I soccorsi.

In un primo momento si temeva che l’elicottero non potesse raggiungere l’area, così i soccorritori sono saliti con un quad dotato di barella al traino, riuscendo a raggiungere rapidamente la giovane a quota 1650 metri. Poco dopo, tuttavia, l’elisoccorso regionale è riuscito ad arrivare sul posto, consentendo di velocizzare le operazioni.

Il personale di bordo – medico, infermiere e tecnico di elisoccorso – è stato sbarcato in hovering e ha collaborato con le squadre di terra per stabilizzare l’infortunata. La 21enne è stata immobilizzata con materassino a depressione, quindi imbarellata e recuperata tramite verricello. Una volta portata a bordo dell’elicottero, la giovane è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 14.30.

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