Tragedia a Taipana: cade nel dirupo, morta una donna.

Tragedia a Taipana nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9: secondo quanto ricostruito intorno alle 13 una escursionista, mentre era in comitiva con altre persone, è scivolata in un dirupo da un sentiero ed è morta. Un tragico volo di qualche decina di metri che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti l’elicottero della Sores e il Soccorso alpino.

La chiamata al Nue112 è arrivata intorno alle 13 da una comitiva di una quindicina di escursionisti con cui la donna si trovava in gita e la Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale.

L’incidente è avvenuto a quota 1400 scendendo dalla Punta di Montemaggiore lungo il sentiero 742 poco dopo una selletta e la donna è caduta in un canalone in esposizione settentrionale. Sul posto erano accaduti altri incidenti, anche mortali. Ignote le cause e la dinamica della caduta che sono al vaglio della Guardia di finanza che ha raccolto le varie testimonianze dei presenti.

Sul posto, dopo l’attivazione, si è diretto l’elisoccorso regionale che ha verricellato il personale medico e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino in quota. L’elicottero è poi sceso al campo base di Campo di Bonis per imbarcare tre soccorritori e verricellarli anch’essi in quota per le operazioni di recupero della salma, dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato. Il recupero della salma è stato fatto con il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale.