La truffa delle email in Friuli.

Mail con il logo della Repubblica Italiana e stemma Polizia di Stato – Polizia Postale che intima una fantomatica citazione in tribunale. Il motivo? Aver commesso una non meglio precisata violazione della legge 2016-297, che comprende pornografia infantile, esibizionismo e traffico sessuale. Le email sono arrivate a ripetizione in queste ore in Friuli. Un ennesimo attacco spam con tentativo di truffa al seguito.



Ad averlo segnalato alla polizia postale di Udine è stato lo Studio legale e di Consulenza del lavoro Tutino. La mail parla di un sequestro informatico e di procedimenti legali a proprio carico e chiede di inviare, sempre via mail, le giustificazioni a discolpa entro 48 ore. Quello che succederà dopo l’invio della mail è facilmente intuibile: l’ennesimo tranello dei criminali del web.

