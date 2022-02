Le oche in volo in Friuli.

Sono migliaia. Sono state avvistate nella bassa friulana, come nelle campagne retrostanti Caorle. Sono oche arrivate come tutti gli anni dalla Russia in cerca di un clima più mite. Si alzano in volo, starnazzano, atterrano sull’erba per ristorarsi.

Un grande vociare, che non è passato inosservato ai residenti della zona, che hanno immortalato gli stormi in queste ultime ore. Difficile quantificarne il numero complessivo. Sicuramente superano le migliaia. Alcune oche proseguiranno la migrazione verso regioni limitrofe, mentre altre si fermeranno più a lungo nelle nostre zone.

