Dal 1° gennaio 2025, gli utenti del trasporto pubblico locale (Tpl) in Friuli Venezia Giulia dovranno fare i conti con un aumento delle tariffe, determinato dall’adeguamento ai dati sull’inflazione. Il prezzo del biglietto urbano di corsa semplice, valido per 60 minuti, salirà da 1,45 a 1,50 euro, con una crescita pari al 3%. L’intera manovra tariffaria, approvata dalla giunta regionale, riflette l’incremento del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, stimato al 2,5% e maggiorato del 120% come previsto dal Contratto di servizio.

Gli aumenti in dettaglio

Oltre al “biglietto-base”, il rincaro coinvolge tutti i titoli di viaggio. Tra i più significativi:

Biglietto giornaliero : da 3,25 a 3,35 euro.

: da 3,25 a 3,35 euro. Carnet 10 corse (60 minuti) : da 13,05 a 13,50 euro.

: da 13,05 a 13,50 euro. Abbonamento mensile urbano : da 38,05 a 39,20 euro.

: da 38,05 a 39,20 euro. Abbonamento annuale urbano: da 380,50 a 392 euro.

I rincari riguardano anche gli abbonamenti regionali e le principali tratte extraurbane. Per esempio:

Pordenone-Aviano : biglietto semplice da 3,15 a 3,25 euro; mensile da 55,15 a 56,80 euro.

: biglietto semplice da 3,15 a 3,25 euro; mensile da 55,15 a 56,80 euro. Spilimbergo-Udine : biglietto da 4,60 a 4,75 euro; mensile da 73 a 75,20 euro.

: biglietto da 4,60 a 4,75 euro; mensile da 73 a 75,20 euro. Tolmezzo-Udine: biglietto da 6,55 a 6,75 euro; mensile da 87,95 a 90,60 euro.

Le agevolazioni confermate

Parallelamente agli aumenti, è stato confermato anche un pacchetto di agevolazioni pensato per le fasce più vulnerabili e per incentivare l’uso del trasporto pubblico:

Sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici : dedicato agli studenti fino a 26 anni residenti in regione.

: dedicato agli studenti fino a 26 anni residenti in regione. “Formula famiglia” : dal secondo abbonamento acquistato da membri dello stesso nucleo familiare, sconti progressivi fino al 70% per il quarto abbonamento in poi.

: dal secondo abbonamento acquistato da membri dello stesso nucleo familiare, sconti progressivi fino al 70% per il quarto abbonamento in poi. Over 65 : riduzione del 50% su abbonamenti annuali e semestrali.

: riduzione del 50% su abbonamenti annuali e semestrali. “Card under 26”: giovani residenti fino a 26 anni beneficiano di uno sconto del 30% su biglietti e abbonamenti estivi.

Un’ulteriore misura riguarda gli studenti friulani iscritti alle scuole del Veneto orientale, con abbonamenti ferroviari scontati del 50% per tratte entro i 50 chilometri dalle stazioni di Sacile e Portogruaro.