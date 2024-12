Morbillo negli adulti, due casi a Pordenone: trasferiti a Udine

Due casi di morbillo hanno acceso un campanello d’allarme a Pordenone. Due adulti sotto i 40 anni, entrambi non vaccinati contro il virus, sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove sono stati posti in isolamento in stanze a pressione negativa per contenere il rischio di contagio.

Casi separati, ma attenzione alta

I due pazienti non sembrano avere alcun collegamento. Il primo caso riguarda una donna residente in Lombardia ma iscritta all’anagrafe della provincia di Pordenone. Il morbillo, spesso percepito come una malattia infantile, può essere estremamente pericoloso negli adulti, causando polmoniti, encefaliti e altre complicanze severe.